Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sıkı taraftar Alişan'dan 'istifa' çağrısı
FENERBAHÇE Futbol Kulübü Genel Başkanı Ali Koç'a takımın sıkı taraftarlarından şarkıcı Alişan'dan 'İstifa et' mesajı... Alişan, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün istifasını örnek göstererek Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.
FENERBAHÇE'nin ünlüler camiasındaki en sıkı taraftarlarından biri olan şarkıcı Alişan, takımı Fener'in kötü gidişatıyla ilgili kamuoyundan da son dönemde çok tepki ve eleştiri alan Başkan Ali Koç'a "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık" diye çağrıda bulundu.
Sosyal medyada bu çağrı "Ali Koç en büyük destekçisini bile kaybetti" dedirtti.
Şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle beraber alışveriş turu esnasında objektiflere yansıdı. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta olacağını belirten Alişan, yeni televizyon programıyla alakalı olarak, "İlk kez tek başıma bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür" dedi.
"Artık gidenin başkası olması lazım!"
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımının gidişatının sorulması üzerine, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez! Artık gidenin başkası olması lazım!" diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.