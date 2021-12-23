Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sıkı taraftar Alişan'dan 'istifa' çağrısı

FENERBAHÇE'nin ünlüler camiasındaki en sıkı taraftarlarından biri olan şarkıcı Alişan, takımı Fener'in kötü gidişatıyla ilgili kamuoyundan da son dönemde çok tepki ve eleştiri alan Başkan Ali Koç'a "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık" diye çağrıda bulundu.