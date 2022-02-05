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Fenerbahçe-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe-Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Fenerbahçe 0-0 Başakşehir

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Başakşehir

41' Fenerbahçe'de İrfan Can Deniz Türüç ile girdiği iki mücadelede sakatlık geçirdi, oyun kısa süreliğine durdu.

35' Danijel Aleksic'in içeriye kestiği topa iyi yükselen Berkay vuruşunu yaptı ancak top kaleci Berke'de kaldı.

27' Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

27' Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

24' Fenerbahçe'de Crespo sarı kart gördü.

18' Ceza sahası dışında topu önünde bulan Danijel Aleksic vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

14' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çaprazdan topu alan Berisha, altı pastaki Osayi'yi düşündü ancak savunma araya girdi.

9' Ceza sahasında topla buluşan Berkay Ozcan, vurmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

1' Maç başladı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

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