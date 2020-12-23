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Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in son haftalarında kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, kötü gidişatını konuk ettiği Başakşehir karşısında durdurmak istiyor. Kanarya'da hedef kazanarak moral bulmak. Başakşehir de deplasmanda galibiyet arıyor. Peki; Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Başakşehir ise 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriş yaptı.

Fenerbahçe - Başakşehir

Stat: Ülker
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mert Hakan, Thiam, Cisse

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli

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