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Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in son haftalarında kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, kötü gidişatını konuk ettiği Başakşehir karşısında durdurmak istiyor. Kanarya'da hedef kazanarak moral bulmak. Başakşehir de deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Başakşehir ise 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriş yaptı.

Fenerbahçe: 0 - 1 :Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

15' Nacer Chadli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Altay Bayındır topu uzaklaştırıyor. Dönen topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6' GOOOLL!!! Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in golü ile maçta öne geçiyor! Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Martin Skrtel'in vuruşunda top uzak kale direğinden geri geliyor. Dönen topu önünde bulan Mahmut Tekdemir'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluşuyor.

Stat: Ülker
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Kemal Ademi

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael Da Silva, Martin Skrtel, Alexandu Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Enzo Crivelli

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