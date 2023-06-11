Fenerbahçe Başakşehir (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler Başakşehir engelini geçerek 9 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise Fenerbahçe'yi mağlup ederek sezonu kupa ile tamamlamak istiyor. Kritik maçın canlı anlatımı ve tartışmalı pozisyonları dakika dakika haberimizde...

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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-0 BAŞAKŞEHİR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Fenerbahçe-Başakşehir ilk 11'ler:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caner, Touba, Duarte, Ömer Ali, Berkay, Biglia, Serdar, Deniz, Keny, Figueiredo

Jorge Jesus, finale büyük önem veriyor

Fenerbahçe’de bir yıllık sözleşmesi, bugün Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası final maçı sonrası bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, finale büyük önem veriyor. Süper Lig şampiyonluğu vaadi ile takımın başına getirilen Portekizli teknik adam, “Artık kazanılması gereken bir finale çıkacağız. Sizlerden tüm benliğinizi sahaya yansıtmanızı, gücünüzü rakibe kabul ettirmenizi bekliyorum. Sezon boyunca bize destek veren taraftarımızın bu kez Türkiye Kupası’nı kazanarak yüzlerini güldürelim” talimatı verdi.

Emre Belözoğlu: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu dev maçla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin kendisi için önemine vurgu yapan genç çalıştırıcı, “Ben Fenerbahçeli Emre’yim. Ancak şu an Başakşehir Teknik Direktörü olarak görev yapıyorum ve takımım için rakip kim olursa olsun her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığım gibi bu maçta da yapacağım. Başakşehir, Avrupa kültürü olan bir takım. Bunu devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Kupayı alarak bunu taçlandırmak tek hedefimiz” diye konuştu

Avrupa yolu kupadan geçiyor

Ligden UEFA Avrupa Ligi’ne katılmayacak Türk ekiplerinin, bu kulvarda mücadele etmesi için Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması gerekecek. Ligi 2. sırada bitirdiği için UEFA Konferans Ligi’ne katılacak Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda gelecek sene Avrupa’da yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Bu durumda ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Gelecek sene Avrupa’da yer alması için kupayı kazanmaktan başka şansı bulunmayan Medipol Başakşehir ise kupayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak. Bu durumda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam edecek.

Valencia, kupa ile veda etmek istiyor

Fenerbahçe’de Alex’in 28 gollük en fazla gol atan yabancı rekorunu kıran, Aykut Kocaman’ın 29 gollük rekorunu egale eden, ayrıca bu sezon Gol Kralı unvanını da açık ara kazanan Valencia, kupa ile veda etmek istiyor. Sezon sonunda biten sözleşmesi için Fenerbahçe yönetiminin masaya henüz davet etmediği Ekvador Milli Takım kaptanı, “Fenerbahçe forması ile çıkacağım son maçımda gol atıp, Türkiye Kupası’nın kazanılması için büyük çaba harcayacağım” ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in kozu Deniz Türüç

Bu sezonu 17 gole katkı yaparak tamamlayan Başakşehirli Deniz Türüç, takımının son maçında attığı enfes golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun hücum organizasyonlarının yanı sıra duran toplarda da en güvendiği isimlerin başında gelen Deniz, eski takımına karşı etkili bir performans ortaya koymak istiyor.

Crespo ve King kadroda yok

Bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe’de sezonu kapatan Lincoln’ün yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan ve riske edilmeyecek olan kaptan Altay Bayındır, düğünleri nedeniyle ülkelerine giden Crespo ve King de kadroda yer almayacak.

7 eksik var

Emre Belözoğlu, dev karşılaşmada Sysyz, Mahmut, Okaka, Aleksic, Ömer Ali ve Karzev’den faydalanamayacak. Genç Efe Koyuncu da forma giyemeyecek. Turuncu Lacivertliler’in son maçında hafif sakatlık yaşayan Deniz Türüç’ün ise durumu iyi.

Kupada 5. randevu

İki takım Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez Fenerbahçe ile 2006-2007 sezonunda aynı grupta yer alırken, Sarı Lacivertliler müsabakayı 5-0 kazandı. 2016-2017 sezonunda yarı finalde oynanan iki maçta da 2-2’lik eşitlik yaşanırken, penaltı atışları sonunda final biletini Başakşehir aldı. 2020-2021 sezonunda ise çeyrek finalde tek maç usulüne göre Kadıköy’de oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazanmayı başardı.

Gürsel Aksel Stadı'nda 2. kupa finali

İzmir'in yeni futbol mabedi olan 20 bin kapasiteli Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Gürsel Aksel Stadı'nda son 3 yılda 2. kez Türkiye Kupası finali oynanacak. Önceki yıllarda Türkiye'de finallerin şehri olup, 2006, 2007 ve 2009'da Türkiye Kupası finallerinin oynandığı İzmir'de 12 yıllık aradan sonra 18 Mayıs 2021'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final de Gürsel Aksel Stadı'nda yapılmıştı. Kapılarını 26 Ocak 2020'de açan stat, önemli bir finale daha sahne olacak.

Fenerbahçe en son 2013'te kazandı

Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine İzmir'de son vermeye çalışacak. Sarı Lacivertliler, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti.

Başakşehir 3. finalinde ilk peşinde

Tarihinde üçüncü kez finale çıkacak Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konyaspor'a seri penaltılarla yenilip kupadan olmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, 2020'de Süper Lig'de ilk kez şampiyon olmuştu.

Başkan Ali Koç, ilk kupasını istiyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazanmaya çalışacak. Sarı Lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.