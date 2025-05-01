Fenerbahçe, Avrupa’yı sarsacak transfer için planını yaptı

Gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe'de birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda bu isimlerin başında da yaşı ve maliyeti yüksek olan oyuncular geliyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic başta olmak üzere çok sayıda oyuncusuyla yollarını ayıracak Kanarya'da, bir süredir gündemde Vlahovic ismi konuşuluyor.