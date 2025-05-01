Fenerbahçe, Avrupa’yı sarsacak transfer için planını yaptı
Gelecek sezon kabuk değiştirmesi beklenen Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri ile yolların ayrılıp yıldız bir golcü transferi yapılması bekleniyor. Yönetim, bu doğruluda Vlahovic ismi üzerinde duruyor.
Gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe'de birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımda bu isimlerin başında da yaşı ve maliyeti yüksek olan oyuncular geliyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic başta olmak üzere çok sayıda oyuncusuyla yollarını ayıracak Kanarya'da, bir süredir gündemde Vlahovic ismi konuşuluyor.
İtalyan devi Juventus'un 2021'de 83 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Sırp golcü, yüksek maliyetine rağmen sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaşattı.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Igor Tudor'un takımın başına geçmesi de Sırp golcü için alınan ayrılık kararını değiştirmedi. Juventus, Vlahovic'in 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmayacak ve yazın Osimhen'in de adaylar arasında olduğu listesinden yeni bir golcü transferi yapacak.
VLAHOVİC PLANI EN NESYRİ'DEN GEÇİYOR
Haberde Fenerbahçe'de de Vlahovic transferinin Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin durumuna göre şekilleneceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin En Nesyri'yi 30 milyon euro bandında bir bonservisle elden çıkararak gelen parayı Vlahovic için kullanmayı planlıyor.