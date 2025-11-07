Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından yapay zeka, Fenerbahçe'nin tur şansı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle birlikte Avrupa Ligi'ndeki puanını 7'ye yükseltti. Karşılaşma sonrası yapay zeka, UEFA Avrupa Ligi'nde içinde Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı takımlar ile ilgili tur yorumunda bulundu.
Football Meets Data'nın simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde artık ilk 24'e kalamaması çok zor olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMASINA DEV İHTİMAL
Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 24'te yer almasına yüzde 97 ihtimal verildi.