BIST 10.925
DOLAR 42,22
EURO 48,97
ALTIN 5.415,60

Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı

|
Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından yapay zeka, Fenerbahçe'nin tur şansı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

110
Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle birlikte Avrupa Ligi'ndeki puanını 7'ye yükseltti. Karşılaşma sonrası yapay zeka, UEFA Avrupa Ligi'nde içinde Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı takımlar ile ilgili tur yorumunda bulundu.

210
Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı - Resim: 3

Football Meets Data'nın simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde artık ilk 24'e kalamaması çok zor olarak gösteriliyor.

310
Fenerbahçe Avrupa’da başarıya koşuyor! Yapay zeka tur şansını zirveye taşıdı - Resim: 4

FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMASINA DEV İHTİMAL

Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 24'te yer almasına yüzde 97 ihtimal verildi.

410