Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasındaki kritik mücadelede İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Villa Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar maçın günü, başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini sorgulamaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları hedefleyen temsilcimizin bu dev randevusu öncesinde yayıncı kuruluş detayları açıklandı. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanıyor ve Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi izlenecek? İşte dev maça ve fikstüre dair merak edilen tüm detaylar…

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamındaki Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İngiltere'deki Villa Park Stadyumu'nda sergilenecek mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe’nin Aston Villa karşısındaki zorlu mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarındaki maçları, yayın anlaşması gereğince TRT kanalları üzerinden sporseverlerle şifresiz olarak buluşuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstüründeki yayın dağılımı şu şekildedir: