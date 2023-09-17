Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (11'LER BELLİ OLDU)

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 17:00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.Abone ol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kritik gelişmeleri canlı yayınla İnternethaber'de olacak...
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Dzeko
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, van de Streek, Veysel.
STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1