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Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (11'LER BELLİ OLDU)

Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (11'LER BELLİ OLDU)

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 17:00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kritik gelişmeleri canlı yayınla İnternethaber'de olacak...

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, van de Streek, Veysel.

STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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