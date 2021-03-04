Fenerbahçe Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor galibiyetiyle tekrar şampiyonluk yarışına dönen Kanarya, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Antalyaspor'u yenerek seri başlatmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı istiyor. Peki; Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 54 puanla 3. sırada bulunuyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ise 34 puanla 10. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe - Antalyaspor
Stat: Ülker
Hakem: Ümit Öztürk
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta
Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar