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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlıyor. Sezona Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyetiyle başlayan Kanarya, önemli isimlerinden yoksun çıkacağı maçı kazanıp 2'de 2 yapmayı amaçlıyor. Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezonki ilk lig maçına çıkıyor. Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe - Antalyaspor

Stat: Ülker
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Gustavo, Zajc, Sosa, Ferdi, Osayi, Mesut, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Mukairu, Wright

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