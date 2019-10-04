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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Antalyaspor’u ağırlayacak. Ersun Yanal yönetimindeki Kanarya sadece kazanmayı değil, farklı skorla sahadan ayrılıp liderliği de ele geçirmeyi hedefliyor. Ersun Yanal’a karşı sadece 1 kez mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un hocası Bülent Korkmaz ise Kadıköy'den puanla dönmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

Geçtiğimiz hafta derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya 3 puanı alıp milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Geride kalan 6 hafta topladığı 11 puanla ikinci sırada yer alan sarı lacivertliler, Kadıköy'deki maçı kazanarak evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek peşinde. Geçtiğimiz hafta evinde BtcTürk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Akdeniz temsilcisi ise Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılarak seri yakalamayı amaçlıyor. İki takımda da bu maç öncesi eksik ve sakat oyuncular bulunmuyor.

Süper Lig'deki 47 randevularına hazırlanan iki takımın mücadelesinde önde olan taraf 31 galibiyet ile Fenerbahçe. Antalyaspor ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 8 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan Korkmaz, Yanal'a sadece bir kez mağlup oldu. Korkmaz'ın tek yenilgisi iki teknik adamın son karşılaşmasında oldu.

Fenerbahçe - Antalyaspor

Stat: Ülker
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 20:30
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Gustavo, Kruse, Muriqi

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton

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