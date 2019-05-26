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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 34. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe rakibini yenmesi durumunda ligi 6. sırada tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak. Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor.

Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

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