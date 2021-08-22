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Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlıyor. Sezona Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyetiyle başlayan Kanarya, önemli isimlerinden yoksun çıkacağı maçı kazanıp 2'de 2 yapmayı amaçlıyor. Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayan müsabakada Halil Umut Meler düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezonki ilk lig maçına çıkıyor. Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe: 0 - 0 :Antalyaspor
(İlk yarı oynanıyor)

1' Güray Vural'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Ferdi, Gustavo, Sosa, Osayi, Muhammed, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright

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