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Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 34. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda ligi 6. sırada tamamlayacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak. Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor. Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE: 1 - 1 :ANTALYASPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Halis Özkahya

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

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