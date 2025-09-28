Fenerbahçe - Antalyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk ediyor. Son üç karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle beklentilerin altında kaldı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu kez kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Antalyaspor

31'Antalyaspor'da oyuncular ceza sahasından çıkarken hata yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Marco Asensio net gol fırsatından faydalanamadı.

26'Uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kalecide kaldı.

19'Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, En Nesyri'nin duvar pasıyla hızla Antalyaspor ceza sahasına girdi. Sağ köşeden kaleye bir şut da yolladı. Kaleci Julian hata yapmadı.

16'Bu kez sağ kanatta topu kazanan En Nesyri topu içeri ortaladı. Antalyaspor savunması kademedeydi.

12'Archie Brown ceza sahasına sert bir orta gönderdi. Ön direkte Soner Dikmen topu kornere yolladı.

10'Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümü golsüz beraberlikle tamamlandı.

6'Anderson Talisca'nın ceza yayından vurduğu şutta kaleci Julian, topun kontrolünü sağladı.

5'Archie Brown sol kanattan ilerledi. Orta hazırlığındaydı. Top Antalyaspor futbolcusu Bünyamin'den döndü. Oyun Fenerbahçe'nin taç atışıyla devam ediyor.

3'Fenerbahçe, Antalyaspor yarı sahasında baskıyı kurmuş durumda. Konuk takım yarı alanı geçmekte zorluk yaşıyor.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Gianetti, Georgiy, Kenneth, Soner, Yakub, Safuri, Abdulkadir, Storm, Van De Streek

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Domenico Tedesco yönetiminde Dinamo Zagreb karşısında 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, beklenmedik mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE'YE 8. KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

TEK EKSİK DURAN

Kanarya'da Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Duran. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.