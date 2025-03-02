Fenerbahçe - Antalyaspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde iç saha avantajını kullanmak istiyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasıyla zirveyle arasındaki puan farkını düşürmek isteyen Fenerbahçe, mutlak 3 puan parolasıyla sahada.

Fenerbahçe 3 - 0 Antalyaspor

30'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi.

26'GOL! Tadic, topu ağlara gönderdi. Samudio, çıkarken topu Dzeko'ya kaybetti. Dzeko, topla sol kanattan çizgiye indi ve topu arka direkteki Çağlar'a gönderdi. Çağlar'ın ortaya çevirdiği topu Tadic, sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

23'Kostic, sol kanattan yerden etkili bir top kesti. Penaltı noktasının hafif sol çaprazda topla buluşan Nesyri'nin vuruşu kaleci Piric'te kaldı.

19'Samudio'nun sağ çaprazdan vuruşu Çağlar'a çarparak kornere gitti.

9'GOL! Mert Müldür, topu ağlara gönderdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mert Müldür, topu kafayla ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

8'Pozisyon VAR'da incelendi ve Mehmet Türkmen oyunu yeniden başlattı.

6'Fenerbahçe, hızlı kısa paslarla ceza sahasına girdi. Szymanski'den önce savunma topa müdahale etti. Fenerbahçe, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekliyor.

5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikası orta sahada top kapma mücadeleleriyle geçti.

1'Maçın ilk düdüğü çaldı ve maça Antalyaspor başladı.

Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri etkili oyununu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK deplasmanında rakip fileleri havalandırmayı başaran Faslı golcü, bu sezon oynadığı 38 maçta 25 gol ve 5 asist yaptı.

TALISCA ISINMAYA BAŞLADI

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Ceza sahası dışından çektiği etkili şutlarla rakiplere zor anlar yaşatan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 4 gol kaydederken, henüz asist katkısında bulunamadı.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Antalyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ve 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Kanarya, tekrar 3 puan alarak seri yakalamayı hedefliyor. 58 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında yara almadan puan farkını kapatmak istiyor.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 maç ceza alan Jose Mourinho'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Onvo Antalyaspor maçında takımının başında olamayacak Portekizli çalıştırıcı, kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek.

KANARYA'DA KİMLER EKSİK?

Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisi devam ediyor. Ligin 26. haftasında oynanacak mücadelede sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan forma giyemeyecek.