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Fenerbahçe Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, bu karşılaşmayı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ankaragücü ise hanesine puan ya da puanlar yazdırarak gelecek günler için umudunu korumayı amaçlıyor. Peki; Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'in naklen yayınlayacak.

35 puanla zirve ortağı olmayı başaran Fenerbahçe, galibiyet serisini Ankaragücü karşısında da sürdürmek istiyor. Düşme hattında yer alan başkent temsilcisi ise hanesine puan ya da puanlar yazdırarak gelecek günler için umudunu korumayı amaçlıyor.

Fenerbahçe - Ankaragücü

Stat: Ülker
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mame Thiam, Mbwana Samatta

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, Idriz Voca, Daniel Lukasik, Saba Lobjanidze, Joseph Paintsil, Endri Cekici, Jonathan Bolingi

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