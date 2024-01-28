Fenerbahçe - Ankaragücü / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Abone ol

Süper Lig'in 23. haftasında 57 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 28 puanla ligin 9. sırasında bulunan Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen Kanarya, ligin kritik haftalarına girilirken hata yapmak istemiyor. Ankaragücü ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek Süper Lig'de üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe 2 - 1 Ankaragücü

35'Morutan ceza yayından şansını denedi. Morutan'ın sert şutunda top üst direkten döndü.

32'GOL! Cengiz Ünder skoru 2-1 yaptı. Tadic'in vuruşunda savunmadan dönen top Cengiz'in önünde kaldı. Cengiz'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

28'Tadic ceza sahasının solundan kale önüne kesti. Savunmadan seken top kaleci Bahadır'da kaldı.

26'Cengiz sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.

20'GOL! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü attı. Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı sert orta doğrudan ağlarla buluştu.

18'Cengiz ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta top üstten dışarı çıktı.

13'GOL! Ankaragücü, Tolga Ciğerci'nin golüyle 1-0 öne geçti.Gol - Tolga Ciğerci

12'Cephas ceza sahasında Livakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü penaltı kazandı.

9'Sol kanattan içeri giren Cephas'ın ortasında top doğrudan dışarı çıktı.

4'Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının 11'leri:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olurken, müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Onur Özütoprak ve Süleyman Özay eşlik edecek.

Fenerbahçe: 69 Ankaragücü: 11

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya’nın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi.

Evde sadece tek kayıp

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler, 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

Oosterwolde kart cezalısı

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süre o bölgede görev alan Oosterwolde, bu akşam oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Fener’de 3 eksik

Sakatlıklarını atlatan Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Miguel Crespo’nun yanı sıra Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan Fred, Luan Peres ve Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Bright Osayi-Samuel, maç kadrosunda olmayacak.

Süper Lig’in en golcüsü

Ligde 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20’sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, Sarı-Lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

11 haftalık müthiş seri

Son lig maçında deplasmanda Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.