Fenerbahçe - Anderlecht / Canlı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht'i konuk ediyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son anda play-off biletini kapan Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlıyor. Saha ve seyirci ile rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet.

Fenerbahçe 1 - 0 Anderlecht

34'Tadic sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Osayi'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

27'VAR incelemesinin ardından hakem oyunu devam ettirdi.

26'Anderlechtli oyuncular ceza sahasında Fred'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

19'Tadic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top doğrudan kalecinin kucağına gitti.

17'Sol kanattan içeri giren En-Nesyri son çizgiye inerek Fred'e pasını aktardı. Fred'in gelişine vuruşunda top kaleciden döndü. Devamında ofsayt bayrağı havada.

11'GOL! Fenerbahçe, Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti. Kostic sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Yusuf, topu kafayla indirdi. Kale önünde de Tadic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

6'Fenerbahçe rakip yarı alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

2'Sardella sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top kaleci İrfan Can'da kaldı.

1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

Fenerbahçe - Anderlecht ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greel, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vázquez

AVRUPA'DA 283. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oyndığı 282 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 145. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

SON 28 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı.