Fenerbahçe - Altay Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Abone ol

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı ağırlıyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe 1-1 Altay (CANLI YAYIN)

45' İlk devre sona erdi.

44' Fenerbahçe'de Pelkas, sol kanattan hızlı bir şekilde çalımlarla içeriye girmek istedi. Yunan futbolcu, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sarı - lacivertli futbolcular, hakem Göçek'e penaltı itirazında bulundu ve oyun durdu.

37'GOL! İrfan Can, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Irfan Can Kahveci



36'Rodriguez'in sol kanattan ortasında ceza sahasında savunma topu uzaklaştırdı.



31'Szalai'nin sol kanattan içeri ortasında kimsenin dokunamadığı top, kaleci Lis'de kaldı.

14' Gol... Fenerbahçe 0-1 Altay (Ahmed Rayan)

13' Ferdi Kadıoğlu, sağ kanattan çalımlarla içeri kat etti. Rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı, hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi.

9' Fenerbahçe, şu dakikalarda sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor. Sarı - lacivertliler, Osayi ve Ferdi Kadıoğlu ile rakip savunmayı zorluyor.

7'Ferdi'nin sağ kanattan içeri kestiği topu ceza sahasında savunma uzaklaştırdı.



4'Fenerbahçe kendi yarı sahasında seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.



Ofsayt2'Pinares'in pasında ceza sahasının sağından içeri sokulan Kappel vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Ancak Kappel'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havda.



Maç Başladı1'Karşılaşma hakemin düdüğüyle başladı.

İlk maçı Fenerbahçe kazandı

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Mateusz, Tolga, Eric, Murat, Kazımcan, Thaciano, Ceyhun, Kappel, Pinares, Martin, Rayan