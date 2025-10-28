Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde Norveçli golcü Alexander Sörloth için düğmeye bastı. Atletico Madrid, yıldız futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro talep ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer sezonu öncesi kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sezon başından bu yana Jhon Duran'ın sakatlığı, Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, gözünü Alexander Sörloth'a çevirdi.
ANA HEDEF NETLEŞTİ: ALEXANDER SÖRLOTH
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi kış transfer dönemindeki ana hedefini belirledi. Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile resmi temas kurmaya hazırlanıyor. Kulüp başkanı Sadettin Saran, Sörloth'un "takımda fark yaratabilecek bir isim" olduğuna inandığını ifade ederken, oyuncunun da İstanbul'a sıcak baktığı belirtiliyor. Atletico'da yeterli forma şansı bulamayan Sörloth, Fenerbahçe'de lider rol üstlenebileceği bir ortam görebilir.
TEKLİF OCAK AYINDA MASADA
Fenerbahçe, transfer penceresinin açılacağı ocak ayında Atletico Madrid'e resmi teklifini sunacak. Norveçli futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Fenerbahçe yönetimi hem oyuncuyu hem de İspanyol kulübünü memnun edecek bir formül üzerinde çalışıyor.