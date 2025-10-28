Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

TEKLİF OCAK AYINDA MASADA

Fenerbahçe, transfer penceresinin açılacağı ocak ayında Atletico Madrid'e resmi teklifini sunacak. Norveçli futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Fenerbahçe yönetimi hem oyuncuyu hem de İspanyol kulübünü memnun edecek bir formül üzerinde çalışıyor.