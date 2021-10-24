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Fenerbahçe Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan Kanarya, kazanarak moral bulmak istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla 3. sıradayken Bülent Korkmaz'ın ekibi ise 17 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

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