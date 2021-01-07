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Fenerbahçe Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 17. haftanın en önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Aldığı üst üste galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise zirve mücadelesinden kopmamak için kazanma peşinde. Peki; Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'deki son iki maçında Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen Kanarya'nın 29, rakibi Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor

Stat: Ülker
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro

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