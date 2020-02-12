Fenerbahçe - Alanyaspor maçında fatura iki isme kesildi
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikalarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili fatura VAR hakemi Serkan Tokat ile orta hakem Ümit Öztürk’ü hatalı buldu.
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in talimatı ile Video Asistan Hakemi (VAR) kayıtlarının ilk kez dinlenmesi gündeme bomba gibi düşerken, yine ilk defa bir hakemin cezai yaptırımla karşı karşıya kalması, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
Apar topar İstanbul'a çağrıldılar: Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından yaşanan sürpriz gelişmeye... MHK Başkanımız Zekeriya alp, maçtan sonra memleketlerine dönen hakem Ümit Öztürk ve VAR Serkan Tokat’ı önceki gün (pazartesi) apar topar İstanbul’a çağırmış.
Fatura Serkan Tokat'a kesildi: Milliyet'in haberine göre; Ligin 21. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçında konuk takım oyuncusu Mustafa Pektemek’in topu elle oynadığı anda hakem Ümit Öztürk’ü uyarmadığı için fatura VAR hakemi Serkan Tokat’a kesildi. Pozisyona hakim olan Ümit Öztürk’e de ceza çıkacağı bildirildi.
TFF tavrını değiştirdi: Bugüne kadar kulüplerden gelen “VAR kayıtları dinlensin” şeklindeki talepleri geri çeviren ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) talimatlarını hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu, tavrını değiştirdi ve Merkez Hakem Kurulu’nu harekete geçirdi.