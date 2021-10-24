Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan Kanarya, kazanarak moral bulmak istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Fenerbahçe: 0 - 0 :Alanyaspor
(İlk yarı sona erdi)
41' Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.
38' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında seken topa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Diego Rossi'ye çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda Serkan Kırıntılı uzaklaştırmayı başarıyor.
36' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
25' Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Fatih Aksoy'dan geri geliyor. Pozisyonun devamında Dimitris Pelkas'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
13' Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Miha Zajc'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
12' Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Serdar Dursun'un yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başarıyor.
4' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dimitris Pelkas'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Nemanja Milunovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Serdar Dursun'un ceza alanında dönerek yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başarıyor.
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla 3. sıradayken Bülent Korkmaz'ın ekibi ise 17 puanla 8. basamakta bulunuyor.