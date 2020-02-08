Fenerbahçe - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Kanarya’da Muriç, Akdeniz ekibinde Cisse golleriyle takımlarını sırtlayan isimler oldu.

Ülker Stadı bu akşam, 21. haftanın en önemli maçlarından birine ev sahipliği yapacak. Alınacak skor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Kritik 90 dakika, ligin en etkili hücum hatlarının da kapışmasına sahne olacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe bu yenilgiyi taraftarına unutturmak ve yükselişe geçmek için bu maçtan üç puan ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR (CANLI)

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.



Ofsayt 45'Fenerbahçe'de Muriqi topu ağlara yolladı ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.



45'İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.



43'Fenerbahçe'de oyuncular, ceza alanında elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi, hakem Ümit Öztürk devam kararı verdi.



40'İlk yarının son bölümünde oyun ağırlıklı olarak Alanyaspor'un yarı sahasında oynanıyor.

36'Alanyaspor'da Jose Carlos Coentrao Marafona, topu oyuna sokmakta geciktiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Marafona



33'Fenerbahçe etkili geldi! Kruse'nin serbest vuruşta ceza sahasına yolladığı ortasına Muriqi uzak direğe doğru kafayla vurdu, Ozan'ın şutu ise yandan auta çıktı.



Sarı Kart 32'Alanyaspor'da Salih Uçan, Ozan Tufan'a arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

29'Tekrarlanan penaltı vuruşunda Cisse bu kez topu ağlara gönderdi.Gol - Papiss Demba Cissé



Sarı Kart 26'Cisse'nin penaltı vuruşunda Altay Bayındır gole izin vermedi. Ancak penaltı atışında Altay'ın çizgiyi vuruştan önce terk etmesi nedeniyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verildi ve Altay sarı kart gördü.

11'Kruse sol kanattan ilerlemek isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.



9'Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.



8'Fenerbahçe etkili geldi! Rodrigues'in sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topta Kruse'nin şutu savunmaya çarparak kornere gitti.



5'Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.



4'Alanyaspor etkili geldi! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunu Altay kornere çeldi.



3'Karşılaşma yüksek tempolu başladı ancak henüz tehlikeli bir atak gelişmedi.



Maç Başladı1'Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Muriqi.

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez karşılaşacak.

Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 4, turuncu-yeşilliler 2 kez galip geldi. Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.