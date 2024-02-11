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Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı yayın

Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan alarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından yeniden lider koltuğuna oturmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Alanyaspor

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku,Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Dzeko, Tadic

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj

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