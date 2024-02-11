Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan alarak zirvedeki yerini korumak istiyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından yeniden lider koltuğuna oturmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe 0 - 0 Alanyaspor
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku,Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Dzeko, Tadic
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj