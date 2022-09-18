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Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR

Ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi. Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi, Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Emre Mor, Joao Pedro, Valencia.

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Candeias, Hassan.

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN Sports 1

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