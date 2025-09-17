Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 1. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Kadıköy'de konuk ediyor. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisi karşısında da 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Maestro, Yusuf, Enes, Hwang, İbrahim, Ogundu

KANARYA'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden dolayı ertelenen ve 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak Alanyaspor maçında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kanarya, Alanyaspor mücadelesinde de galibiyet alarak ligde namağlup bir şekilde ilerlemeyi hedefliyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli formayla 2025-2026 sezonuna etkili bir giriş yapan En-Nesyri, takımının ligdeki son 3 golü kaydeden isim oldu. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. Faslı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE KADROSUNDA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, bugün kadroda yer almayacak.

YENİ TRANSFERLER STATÜYE TAKILDILAR

Trendyol Süper Lig'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarından sonra transfer edilen ve statüye takılan Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Alanyaspor karşısında sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada görev yapamayacak.

SEMEDO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncunun Akdeniz ekibine karşı forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR ARASINDA 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 lig mücadelesinde Kanarya 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü. İstanbul'da oynanan 9 maçın ise 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Akdeniz ekibi kazandı. 3 maç berabere bitti.