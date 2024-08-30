BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,66
ALTIN 2.734,07
HABER /  SPOR

Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı anlatım

Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 5 golle geçen sarı lacivertliler, bu maçtan daha 3 puan alarak çıkışını sürdürmeye çalışıyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederke,n Alanyaspor ise sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe 0-0 Alanyaspor (CANLI SKOR)

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova

Ligde 17. randevu

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu günlere gül bahçesinde yürüyerek değil vuruşarak geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu günlere gül bahçesinde yürüyerek değil vuruşarak geldik
MSB, Türk Yıldızları'nın telsiz konuşmalarını paylaştı
MSB, Türk Yıldızları'nın telsiz konuşmalarını paylaştı
Galatasaray'da Gabriel Sara kadroya alınmadı!
Galatasaray'da Gabriel Sara kadroya alınmadı!
Reha Muhtar yeniden entübe edildi!
Reha Muhtar yeniden entübe edildi!
Zaha transferi tamam! Maaşını Galatasaray ödeyecek...
Zaha transferi tamam! Maaşını Galatasaray ödeyecek...
Trabzonspor'da flaş karar! Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Trabzonspor'da flaş karar! Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'e sırtımızı dönemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'e sırtımızı dönemeyiz
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: 3 isim ilk kez çağrıldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: 3 isim ilk kez çağrıldı
Bakan Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'ne çelenk bıraktı
Bakan Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'ne çelenk bıraktı
2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!
2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı!
Metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
Metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu