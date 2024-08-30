Fenerbahçe - Alanyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 5 golle geçen sarı lacivertliler, bu maçtan daha 3 puan alarak çıkışını sürdürmeye çalışıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederke,n Alanyaspor ise sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe 0-0 Alanyaspor (CANLI SKOR)

Fenerbahçe - Alanyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova

Ligde 17. randevu

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.