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Fenerbahçe Akhisarspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Akhisarspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Akhisarspor maçı nefes kesecek. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE: 0-0 :AKHİSARSPOR

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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Bokila, Zeki Yavru, Sissoko, Aykut, Rotman, Barbosa, Güray, Manu

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