Fenerbahçe - Adanaspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Mustafa Kaplan yönetimindeki Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Turu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik maç Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor.

Fenerbahçe - Adanaspor

Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes

Krunic kadroda

Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası macerasına bugün 5. turdan başlıyor. Rakip, 1. Lig ekibi Adanaspor. Taraftarların bu maçla ilglili en büyük heyecanı ise Rade Krunic... Kanarya’nın son transferi olan Boşnak yıldız, son iki antrenmandan takımla çalıştı. Krunic’in Sarı-Lacivertliler’e hazır bir şekilde katıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adanaspor mücadelesinin kadrosunda yer alacak. Daha da önemlisi, İsmail Kartal’ın öğrencisine bu akşam ilk 11’de görev verme ihtimali de son derece yüksek görünüyor. Tecrübeli teknik adam ayrıca Adanaspor önünde rotasyona giderek yedek ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor. Adanaspor ise zorlu Kadıköy deplasmanında, Süper Lig’de rekorlarla zirvede yer alan güçlü rakibi karşısında tarihi bir sürprize imza atmak için sahaya çıkacak. Ülker Stadı’nda bu akşam da tribünlerin büyük bir bölümünün dolu olması bekleniyor.