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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan sarı-lacivertlilerin kulübesinde Zeki Murat Göle görev yapacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana temsilcisi ise 30 puanla 7. sırada.

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Vargas, Bjarnason, Assombalongo

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