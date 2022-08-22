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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

FENERBAHÇE 1-0 ADANA DEMİRSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev yapmayacak.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar

Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Dzyuba

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