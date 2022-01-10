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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan sarı-lacivertlilerin kulübesinde yine Zeki Murat Göle var. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Adana Demirspor
(İlk yarı oynanıyor)

34' GOOLL!! Adana Demirspor, Gökhan İnler'in attığı gol ile beraberliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Gökhan İnler ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu kontrol edip sert vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke Özer'in uzanamayacağı köşeye gönderip ağlarla buluşturdu.

29' GOOLL!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile Adana Demirspor karşısında öne geçti! Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasına yükselen Jonas Svensson, Enner Valencia'yı formasından çekti ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için Enner Valencia topun başına geçti. Enner Valencia'nın yerden sol köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalongo

Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana temsilcisi ise 30 puanla 7. sırada.

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