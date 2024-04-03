Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın Hatayspor'u yenmesiyle, maç eksiğiyle sarı kırmızılıların 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu maçtan 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe 1 - 0 Adana Demirspor

17'GOL! Fenerbahçe, Djiku'nun attığı golle maçta öne geçti.

15'Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe, daha istekli ve iştahlı bir oyun ortaya koyuyor.

12'Sağ kanatta topu alan İrfan Can, hızla ceza sahasına kat etti ve sol ayağıyla kendi şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

10'Adana Demirspor henüz rakip yarı alanda etkili bir hücum girişimi gerçekleştiremedi.

6'Fenerbahçe bir kez daha mutlak gol şansından yararlanamadı. Savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı top sol kanata açıldı. Ceza sahasında topu kontrol eden Tadic, sol ayağıyla şutunu çekti ama kaleyi bulamadı.

3'DİREK! Fenerbahçe maçın başında gole çok yaklaştı. Zajc'ın pası ile savunma arkasına sarkan Szymanski, kale sahası içinde topu kontrol etti ve hemen şutunu çekti. Top üst direkten oyun alanına döndü.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Adana Demirspor ilk 11'ler:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR: Shahrudin, Milad, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında 40. randevu

Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 12 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

19 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Milli ara öncesi ligde son olarak Trabzonspor ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Kanarya'nın, 5 maçlık galibiyet serisi de bulunuyor.

3 isim cezalı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Oostervolde cezalı durumda. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde cezalı duruma düşen Osayi Samuel, Trabzonspor maçındaki olaylar sebebiyle İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde cezalı durumdalar.

9 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de, Adana Demirspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.