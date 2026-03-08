Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Samsunspor mücadelenin 11'nci dakikasında Mouandilmadji ile öne geçti. Fenerbahçe 15'te Guendouzi'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Karadeniz ekibi adına sahneye çıkan Mouandilmadji, 23'te Samsun'u yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Maçın son dakikalarında hareketlenen Fenerbahçe 89'da Nene ve 90+5'te Cherif'in attığı gollerle maçı çevirdi ve maçı kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 55'e yükseltti. Samsunspor'un puanı 33'te kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Samsunspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe 3 - 2 Samsunspor
90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi
90'GOL! Cherif topu ağlara gönderdi.
89'GOL! Nene topu ağlara gönderdi.
46'İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.
İlk yarı sona erdi.
45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.
32'Sol kanattan ceza sahasına giren Asensio'nun içeri çevirdiği topu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.
23'GOL! Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Sol taraftan hareketlenen Tomasson, topu arka direğe gönderdi. Levent'in müdahale edemediği topla buluşan Mouandilmadji düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
20'Guendouzi çok uzaklardan kaleyi yokladı, top direkten döndü.
15'GOL! Guendouzi topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Musaba, topu penaltı noktasının hemen arkasındaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi, düzgün bir tek vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
11'GOL! Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Holse'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Mouandilmadji kafayla topu ağlara gönderdi ve Samsunspor 1-0 öne geçti.
8'Holse'nin pasında sol kanattan hareketlenen Tomasson, Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Tomasson'un içeri çevirdiği topa son anda Fenerbahçe savunması müdahale etti.
5'Samsunspor ilk dakikalarda önde baskı yapıyor. Henüz karşılaşmada tehlikeli bir pozisyon oluşmadı.
1'İlk düdük çaldı ve maça Samsunspor başladı.
Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif
Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.