Fener Rum Patrikhanesi'nin açtığı okulun ders müfredatında şunlar yer alıyordu...

Doğu Akdeniz’de tansiyon yeterince yüksek. Türk yetkililer dikkat etmeli. Hamleler çok mu çok yerinde. Başta Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail, Fransa, İtalya ve diğer ülkeler Türk’leri Akdeniz’den çıkarmak istiyor.

Ama hiç bir güç bölgede Türk devletinin çıkarlarına sahip çıkmasının önüne geçemeyecek. Bunun farkında oldukları için milli siyasi iradenin kırılması noktasında Türkiye’yi cezalandırma peşindeler.

S-400 hava savunma sistemi ve Doğu Akdeniz’de ki doğal gaz meselesinden dolayı neredeyse Türk devletini tehdit etmeyen hiç bir batılı ülke kalmadı. Büyüğünden küçüğüne her biri Türk hükümetini, Türk devletini tehdit eder hale geldi.

Ülkemiz çok sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Siyasi ayrışmaları ve farklılıklarımızı avantaja çevirmek isteyen bir batı bloğu var karşımızda. Bizim ayrışmamızı bir silah gibi geçmişte kullanan batılı ülkeler, bugün de aynı silahla bizi içeride bir birimize düşürerek vurmak istiyor. İnsan ve siyasi parti ayırt etmeden bizi içeriye hapsetmek istiyor. Batı siyaseti Türk’lerden nefret ediyor. Batıya göre, Türk kimliği taşıyan herkes batı için bir tehdit unsurudur. Türk milleti derhal aklını başına toplamalı. Verilen siyasi kavgaların hiç birinin bizim işimize değil onların işine yaradığı gerçeğini aklımızın bir kenarına not etmeliyiz.

Devam edelim.

Fener Rum Patrikhanesi'nin açtığı okullardan birisi olan İkonomos akademisinin 1884 yılı ders müfredatında olan ve Ada belediye başkanı tarafından ele geçirilen ders müfredatında şunlar yer alıyordu;



Türk’ler ezeli bir düşman olarak Rumlara tanıtılacak.

Türk’lerin en küçük hataları büyütülerek Avrupa'ya duyurulacak ve uygar dünya Türk’lere düşman edilecek.

Türk'ler ekonomik bakımdan çökertilecek. Bu amaçla zengin Türk'ler sakat ticaret yollarına götürülecek, bol faizli krediler açılacak, ağır şartlarla rehin kabul edilecek.

Türk’lerin ahlak, milliyet, din ve gelenekleri dejenere edilecek. Bu amaçla küfürler öğretilecek ve bu küfürlerin Türk'ler arasında yayılmasına çalışılacak.

Türk'ler zinaya ve diğer ahlaksızlıklara teşvik edilecek. Türk gençleri arasında kabadayılık ruhu aşılanarak sevgi ve saygı bağlılıkları kırılacak.

Aralarına ikilik sokulacak. Argoya benzer bir küfür dili Türk'ler arasında yayılarak milli dil ve duyguları bozulacak.

Zengin Rum tüccar ve esnafı Türk hocalara bol hediye ve veresiye vererek onları elde edecek. Hocalar içkiye alıştırılacak. Her türlü uydurma inanışlarla dini inançları saptırılacak. Onlara yalan yanlış olaylar anlatılıp, Türk halkı ile hocaların arası açılacak.

Türk hükümranlığı baltalanacak. Bu iş yavaş yavaş geliştirilip, Bizans yeniden kurulacak.

Türk halkı arasında sürekli olarak anlaşmazlık tohumları ekilecek. Ayaklanmalar düzenlenip zamanında aradan çekilerek Türk'ler arasında kardeş kanı akıtılacak. Komiteler kurulup Türk köyleri basılacak.

Bir savaş sırasında Türk halkını sefalete götürecek her yola başvurulacak. Türk topraklarındaki en önemli gıda maddeleri, halkın elinden hızla ve gizlice toplanıp adalara gönderilecek. Buradan komşu ülkelere satılacak. Rum tüccarların uğradığı zarar milli bankalar tarafından para olarak ödenecek.

Doktor ve eczacı Rumlar, hastaları özellikle kimsesiz hastaları gizlice zehirleyip öldürecek. Kör, sağır, sakat edecek. Saf dışı bırakmaya çalışacak.

Tarım politikasında Türk çiftçisi ağır faizlerle toprağından mahrum edilecek. Borçların kolayca çoğalması sağlanacak. Böylece Türk'ler ellerindeki toprakları Rum tüccarlara satmak zorunda kalacaklar.

Yüksek rütbeli devlet memurları rüşvet, ziyafet ve hatta kadın ikramları ile Etniki Eterya'nın emrine alınacak. Etniki Eterya; Osmanlı Devleti'nden bağımsızlık kazanmak amacıyla bir grup Yunanın 1814 yılında kurmuş olduğu bir dernektir. Anlamı Dostluk Cemiyetidir.

Ancak bu işler tamamen okuldan yetişmiş papazların talimatına ve okulun tayin edeceği kişilerle bunların vereceği direktiflere göre uygulanacak.

Fırsat çıktıkça özellikle resmi binalarda yangın çıkarılacak. Ölümlü kazalar yaratılacak. Savaş gemilerine yangın ve yaralar açılacak.

Bir ileri karakol ve gözetleme yeri olan manastırlardaki istekleri hemen yapılacak, verecekleri mektuplar kendi işlerinden önce yerine götürülüp teslim edilecek.

Bütün Rum ustaları kesinlikle Türk çırakları kullanmayacaktır. Politik düşüncelerle bir Türk çırak almak gerekirse Rum usta, Türk çırağı bir hizmetçi gibi kullanacaktır.

Bütün bu kurallar gizli olarak yapılacak, kurallara uymayanlar hemen aforoz edilecek, kredileri kesilecek ve Rum toplumu arasından

kovulacaktır.