Fenarbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi ikinci bomba yolda

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer listesi üzerine harekete geçen yönetim, Santa Clara forması giyen Brezilyalı Lincoln Henrique'nin transferini tamamladı. Öte yandan Fenerbahçe, Real Betis formasını giyen William Carvalho için görüşmelere başladı.

Abone ol

Süper Lig ve Avrupa için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, ilk transferini bitirir bitirmez bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'nin transferini noktaladı.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Orta alanda ofansif rol üstlenen 23 yaşındaki Lincoln'ün bu akşam ailesiyle birlikte İstanbul'a geleceği ve transferin resmen duyurulacağı bildirildi.

William Carvalho için kıyasıya pazarlık

Yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine aldı.

Taraflar arasındaki pazarlıklar başlarken, İspanyol kulübü başarılı orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakamı yüksek bulan sarılacivertliler, 4 milyon Euro önerdi.

İlk görüşmeler olumsuz

Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı. Ancak Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.

William Carvalho bu sezon toplamda 49 maça çıkarken 4 gol 5 asist üretti ve 2933 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor... Futbolcular bugün ve yarın sağlık kontrolünden geçecek, çarşamba da Samandıra'da ilk çalışmasını gerçekleştirecek