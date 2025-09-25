Fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Yağtu'nun sağlık durumu hakkında flaş açıklama

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bir süre önce sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Ahu Yağtu, durumuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört anevrizmaya rastlandığını söyledi. Bu anevrizmalara stent ve coil yöntemleriyle müdahale edildiğini ifade eden Yağtu, bugün itibarıyla taburcu edildiğini belirtti.