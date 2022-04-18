Fena yağmur geliyor günlerce sürecek! 44 ilde Meteoroloji alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Van
Sıcak geçen günlerin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü alarm verecek haftalık hava durumu raporunu yayınlandı. Yeni haftada fena yağmur gelirken sel ve su baskını uyarıları peş peşe geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya başta olmak üzere Marmara’da ve Kuzey Ege’de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli yağış ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunma uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri sırasında etkili olacak yağış konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK
Sıcaklığın Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR
Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.