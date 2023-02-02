Fena bastırdı kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı! Onlarca yere ulaşım sağlanamıyor
İhlas Haber Ajansı
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BATMAN’da kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı 48 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Batman’da 4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Sason ve ile Kozluk'ta onlarca yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
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Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, kar kalınlığı 85 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.
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İşte bölgeden gelen son görüntüler
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