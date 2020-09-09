Fena bastıracak! Meteoroloji 6 ili şiddetli yağış için uyardı

Türkiye'de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden bir hava hakim. Yetkililer ise yer yer sağanak yağış uyarısı yapıyor. Bugün de 6 il için uyarı geldi. Çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.