Fena bastıracak! Meteoroloji 6 ili şiddetli yağış için uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu tahminleri geldi. Yetkililer İstanbul dahil 6 ili sağanak yağış nedeni ile uyardı ve "tedbirli olun" dedi.
Türkiye'de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden bir hava hakim. Yetkililer ise yer yer sağanak yağış uyarısı yapıyor. Bugün de 6 il için uyarı geldi. Çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de hava yağışlı olacak.
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Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
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Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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