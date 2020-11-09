Felipe Melo, girdiği ikili mücadelede ağır sakatlık geçirdi!

Felipe Melo, sevenlerini yasa boğdu. Deneyimli futbolcunun Gama karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ayak bileğinde kırık oluştu.

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Brezilya Serie A'da Palmeiras'ın Vasco da Gama'yı mağlup ettiği maçta Felipe Melo, korkunç bir sakatlık yaşadı. Bir dönem sarı kırmızı formayı da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip oyuncuyla giriştiği top kapma mücadelesinde ayak bileğini kırdı.

Bacağı rakip oyuncunun vücudunun altında kalan Melo, acılar içinde yerde kalırken, sahayı sağlık görevlilerinin yardımıyla terk edebildi.