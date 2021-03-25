Felçli kardeşiyle kalıp kocasına 'hamileyim' dedi! Her şeyi itiraf etti Esra Erol şaştı kaldı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ercan Bey'in anlattıkları akıllara durgunluk verdi.
Reytinglerde dizileri fark atarak zirve yarışında olan Esra Erol'un dünkü yayınına katılan Ercan Bey herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Elini bile tutmadığı karısı ile 20 gün aynı evde kaldı. İşlerin karıştığı her şey o andan itibaren başladı.
Ercan, 2 gün bile aynı odada kalmayan karısı 'senden hamileyim' dedi. Karısının, onlara gelen kayınbiraderi ile aynı odada kalması ile Ercan peş peşe şok yaşadı.
Ardından Ercan, birlikte bindikleri otobüste önce uyku hapıyla uyutuldu sonra başına gelenleri anlayınca inanamadı.
Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtasıyla tanışan ve ardından düğün gibi bir nişan yapan Ercan hayatının şokunu yaşadı.