'Felaket tellalı' kötü haberi duyurdu! İşte Hakan Taşıyan'ın son durumu

Bu mesaj sonrası Hakan Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü Taner Solak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, ‘hızlı bir şekilde kilo alıyorum’ diyordu” ifadelerini kullandı.