Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili çok üzücü bir haber verdi.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı, yazar ve felaket tellalı Onur Akay son açıklamasıyla herkesi üzdü.
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Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Yazar'dan son yaşadığı talihsiz kaza sonucu gelen kötü haberi Akay açıkladı.
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Akay, Yazar ile ilgili kötü haberi verince hayranları ve yakın dostları da hemen geçmiş olsun dileklerini iletmeye başladı.
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Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü tamamıyla kaybetti.
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