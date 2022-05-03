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Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...

Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili çok üzücü bir haber verdi.

Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı, yazar ve felaket tellalı Onur Akay son açıklamasıyla herkesi üzdü. 

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Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...

Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Yazar'dan son yaşadığı talihsiz kaza sonucu gelen kötü haberi Akay açıkladı. 

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Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...

 Akay, Yazar ile ilgili kötü haberi verince hayranları ve yakın dostları da hemen geçmiş olsun dileklerini iletmeye başladı.

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Felaket tellalı duyurdu! Gönül Yazar'dan kahreden haber: Gece 3'te yataktan kalkınca...

 Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü tamamıyla kaybetti.

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