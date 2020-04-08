Felaket çağırıcıları

Bu ülkede ne yapılırsa yapılsın, sırf bu hükümet tarafından yapıldı diye hiçbir şekilde memnun olmayacak bir kesim var.

Hükümet iyi de yapsa, hoş da yapsa, ala da yapsa nafile. Bunların hoşnutluğunu sağlaması imkansız.

Önceki günlerde “maske yok, karaborsa” diyorlardı.

Fırsatçılar toplamışlar, on kuruşluk malzemeyi 5 liraya satmaya başlamışlardı.

Hükümet maske satışını yasakladı, bedava dağıtmaya başladı, zanettim ki, diyecekleri laf kalmadı, bir muhterem maske üzerinden uzun bir yazı döşenmiş ve hükümeti tenkit ediyor…

Kimi savunuyorsunuz? Maskeleri depolayıp milleti dolandırmaya uğraşan fırsatçıları mı?

El insaf. ABD gibi dünyanın süper gücü maskesizlikten kırılıyor.

İnsanlar her gün koronavirüsten biner biner ölüyor, sağlık sistemi çökmüş, kimse ne yapacağını bilemiyor, Türkiye ise İtalya’ya, İspanya’ya ve balkan ülkelerine jest yapacak kadar bu işe hazırlıklı. Bunlar eleştiriyor…

Şükür Allah’a yoğun bakımların şu ana kadar en fazla %62’si doldu. Hala büyük bir kapasite var. İlaç ve malzeme sıkıntısı yok. Tedbirler alınmış. Virüsün seyri yukarı doğru değil, plato gibi gidiyor.

Ama bunlar nedendir bilinmez, birilerini rahatsız ediyor.

Hiçbir bilgi ve verisine güven olmayan Çin’de virüsün nasıl kontrol altına alındığını öve öve bitiremiyorlar, Türkiye için felaket senaryoları çiziyorlar…

İspanya, Fransa, İtalya, ABD örnekleri gözlerinin önlerinde, hala Türkiye’yi kötülüyorlar…

Burada tekrar tekrar ve tane tane tane bir daha anlatalım.

Çin, Rusya, İran ve daha birçok antidemokratik ülke dünya ile gerçekçi veri paylaşmıyor.

Oralarda ne olup bittiğine dair kimsede doğru bilgi yok.

Kesinlikle bu ülkelerin kendi kaynaklarından dünyaya aktarılan bilgi ve verilere güven olmaz.

Doktor, sağlık çalışanı, hastane, sağlık ekipmanı bakımından Rusya, Çin, İran vb. ülkelerden çok daha iyi olan batı ülkelerinde bu kadar büyük kayıplar varken, nasıl oluyor da bir buçuk milyardan fazla insanın yaşadığı, virüsün kaynağı Çin’de İtalya’dan daha az vaka ve kayıp oluyor?

Sokaklarında insanların hastalıktan öldüğü İran’da nasıl oluyor da bu kadar az insan hayatını kaybediyor?

Türkiye açık ve şeffaf davranıyor. Dünya ile anlık bilgi paylaşıyor. Herhangi bir bilgiyi saklama ihtiyacı hissetmiyor. Bunun zaten kimseye bir faydası da yok.

Gereken tedbirler alınıyor. İnsanlarımızın zaten bu günlerde gereksiz yere sokağa çıkmamaları esas. Ama çıkacaklarsa da gerekli olan maske bedava.

Allah korusun, hastalığa yakalananın tedavisi bedava. Ne testler için ücret var, ne ilaçlar için… Yoğun bakımlar özel hastaneler dahil parasız…

İlaç stoku yeterli. Cumhurbaşkanı da, bakan da bunu her vesile ile belirtiyorlar. Paniğe gerek yok.

Bilim insanlarımız göğsümüzü kabartacak önemde işler başardılar. Virüsü ayrıştırmayı başardılar, bunun anlamı şu aşı yolda.

Ülkemizde pek çok kıymetli isimden müteşekkil 14 ayrı bilimsel grup çalışıyor.

Hepsinin hedefi aynı: Bir an önce insanlığı bu illetten kurtarmak. İnşallah başarılı da olacaklar.

Moral bozukluğuna gerek yok. Uyarılara kulak verdiğimizde, kurallara uyduğumuzda inşallah bu sorunun üstesinden geleceğiz.

Türkiye Allah’ın izni ile diğer ülkeler kadar büyük kayıplar vermeden bu süreci atlatacak.