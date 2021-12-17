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Fehmi Koru erken seçim tarihini verdi

Fehmi Koru erken seçim tarihini verdi

Yazar Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ve bazı vaatlerden sonra ülkeyi nisan veya mayıs gibi erken seçime götüreceğini yazdı.

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Asgari ücretteki rekor artışa ilişkin yazar Fehmi Koru'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklamasının üzerinden EYT ve 3600 ek gösterge gibi birtakım konularda da açıklama yaparak ülkeyi erken seçime götüreceğini iddia etti.

Asgari ücrete yüzde 50 zammın muhalefeti boşa düşürdüğünü belirten Koru, iktidarın yeni müjdelerle gülen yüzlerin sayısını daha da artıracağı görüşünde.

“Ekonomide yaşanan sıkıntılar bu denli belirgin iken nasıl oldu da hükümet birdenbire cömertleşiverdi?” sorusunun sorulduğunu yazan Koru, ikramların seçimin tarihinin erkene alınacağının habercisi olarak görüldüğünü yazdı.

Cumhur İttifakı ortaklarının seçimlerin zamanında yapılacağı söylemini hatırlatan yazar, erken seçimin kaçınılmazlığını aylardan beri savunduğunu belirterek yazısına şu ifadeleri kullandı:

"Yaza bile varmadan"

"Sözlerinden geri adım anlamına gelecek bir sapma olursa yine de kimse şaşırmayacaktır. İlk kez yaşanmayacağı için olduğu kadar, şartlar da bunu zorladığı için…

“Hadi gelin, seçime gidelim, kozlarımızı sandıkta paylaşalım, kararı vatandaşlar versin” meydan okumasına muhalefet “Hayır” diyebilir mi?
Sanmıyorum. Öyle bir meydan okumadan iki ay sonra sandık başına gidilebilir. Yani? Yaza bile varmadan. Nisan veya Mayıs gibi. Böyle bir gelişmeyi ikramların muhataplarında meydana getireceği sevincin derecesi belirleyecektir. Aşırı bir sevinç ülkeyi seçimle karşılaştıracak bir dönemecin başlangıcı olabilir."

İktidara sınırlı hayat öpücüğü

Şartların ileride daha da ağırlaşabileceği için, zamanında seçimin iktidar cephesine siyaseten ciddi bir yenilgiye mal olabileceğini yazan Koru, "Buna karşılık, meydan okuyarak ve muhalefeti zorlayarak alınacak bir erken seçim kararı, iktidar cephesine, sınırlı da kalsa, hayat öpücüğü yerine geçebilir." ifadelerine yer verdi.

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